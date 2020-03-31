فورد وجنرال إلكتريك تنتجان 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي في 100 يوم

تعهدت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات ومجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية، بإنتاج 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي في 100 يوم لمساعدة مرضى فيروس كورونا.

وقالت فورد أمس الاثنين إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 20 أبريل/ نيسان وسيستمر العمل على مدار الساعة في ثلاث دورات عمل يوميا يعمل بها نحو 500 موظف.

ويتوقع أن تصل الشركتان إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف وحدة شهريا في مطلع يوليو/ تموز، بعد الـ 100 يوم.

وأعلنت فورد وجنرال إلكتريك الأسبوع الماضي أنهما ستتعاونان لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي بشكل عاجل للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

كما تقوم فورد أيضًا بإنتاج واقيات الوجه البلاستيكية وتساعد في تعزيز القدرة التصنيعية لإنتاج شركة "3إم" من الكمامات في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، عرضت عدة شركات، بينها جنرال موتورز، المنافسة لشركة فورد، على الحكومة الأمريكية المساعدة في إنتاج معدات طبية.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق بتطبيق قانون وقت الحرب يوم الجمعة لزيادة الضغط على جنرال موتورز.

مليون فحص

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الاثنين إن أكثر من مليون شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقد تخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 3 آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 165 ألفًا.