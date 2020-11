ترمب: السعودية وروسيا أصيبتا بالجنون بشأن مسألة النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية وروسيا "أصيبتا بالجنون" بعدما تسبب الخلاف بينهما بشأن إنتاج النفط، بالتزامن مع أزمة كورونا، في انهيار الأسعار العالمية للنفط.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن النزاع سيؤثر على صناعة النفط والغاز، قائلا "لا نريد صناعة ميتة تعرضت للتدمير".

وأضاف ترمب "هذا سيء لهم، وسيء للجميع. هذا الصراع بين روسيا والسعودية. كلتاهما أصيبتا بالجنون".

وبحث ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي الإثنين الوضع في سوق النفط العالمية.

وقال بيان للمكتب الصحفي بالكرملين إن الرئيسين اتفقا على إجراء مشاورات بين البلدين على مستوى وزارتي الطاقة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السعودية الأسبوع الماضي إلى "طمأنة الأسواق النفطية والمالية" في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلوح في الأفق.

وكتب بومبيو في تغريدة تناول فيها محادثة أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لقد توافقنا على ضرورة التعاون مع كل البلدان من أجل احتواء الجائحة واستقرار أسواق الطاقة".

