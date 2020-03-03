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بلومبرغ: كورونا يلقي بثقله على سوق الأعمال في الإمارات

خطوط طيران اماريتس
خطوط طيران اماريتس
3/3/2020

تسرب تأثير فيروس كورونا إلى قطاع الأعمال في الشرق الأوسط، حيث يلقي الوباء بثقله على الصادرات والموردين داخل الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي.

فقد اتجهت مؤشرات الأعمال إلى الأسفل في فبراير/شباط بحسب وكالة (أي إتش إس ماركت) للمعلومات.

وقامت المجموعة الإماراتية (اماريتس غروب)، والتي تدير أكبر خطوط الطيران على مستوى العالم، بتشجيع موظفيها على الخروج في إجازات بعدما تسبب الفيروس في تباطؤ الطلب على السفر.

كما تم تأجيل عرض "مراكب دبي" المقرر من الشهر الجاري إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وينتشر الفيروس بشكل أكبر في المنطقة، حيث سجلت السعودية أول حالات الإصابة بالفيروس أمس الإثنين، وذلك بعد أن كانت قد اتخذت إجراءات لتقييد حركة السفر.

وقد أعلنت إيران، وهي مركز انتشار الفيروس بالشرق الأوسط، أنها قد سجلت أكثر من 1500 حالة إصابة مؤكدة، و66 حالة وفاة. وترتبط أغلب الحالات التي سجلت في الشرق الأوسط بإيران.

ووصل وفد من منظمة الصحة العالمية إلى إيران الإثنين ومعه أجهزة للكشف على 100 ألف شخص، بالإضافة إلى سترات واقية لـ 15 ألف عامل بالقطاع الصحي.

تطورات كورونا في الشرق الأوسط:
  • إيران: 1501 حالة إصابة و66 حالة وفاة
  • الكويت: 56
  • البحرين: 47
  • العراق: 25
  • الإمارات: 21
  • لبنان: 13
  • إسرائيل: 7
  • قطر: 7
  • عمان: 6
  • الأردن: 1
  • السعودية: 1

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المصدر : بلومبرغ
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