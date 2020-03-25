موديز: صناديق التقاعد الأمريكية تواجه خسائر بتريليون دولار

قالت وكالة التصنيفات الائتمانية موديز أمس الثلاثاء إن انهيار السوق والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا أفضت إلى خسائر استثمارية بنحو تريليون دولار لصناديق التقاعد العامة الأمريكية.

وقالت موديز إن الصناديق تواجه خسائر استثمارية بنحو 21% في المتوسط للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بناء على وضع مؤشرات الأسواق في 20 مارس/ آذار.

نال انتشار كوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس، والإغلاقات العامة التي أعلنتها الحكومة بعدد من الولايات من أسواق الأسهم، حيث محا المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب ثلاث سنوات في شهر واحد.

وقال توم آرون، نائب رئيس موديز، في بيان "ما لم يحدث انتعاش درامي لأسواق الاستثمار، فإن خسائر استثمارات التقاعد في 2020 ستكون نقطة تحول مهمة."

وبحسب موديز، ما لم يجر تعويض خسائر الاستثمار، فإن الحكومات قد تواجه زيادة بنحو 60% في مساهمات التقاعد للسنة المالية 2021 من أجل الحيلولة دون تنامي الالتزامات غير الممولة.

تحفيز اقتصادي

من جانب آخر، قال إريك يولاند مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين من الإدارة توصلوا إلى اتفاق على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل للتخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا.

وقال يولاند للصحفيين بعد عدة أيام من المفاوضات بشأن حزمة التحفيز التي يتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار "توصلنا إلى اتفاق".

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون اليوم الأربعاء.