كورونا يهبط بالذهب والنفط والأسهم ويصعد بالدولار

أدى توسع العديد من الدول في إجراءات كبح انتشار وباء كورونا إلى انخفاض أسعار الذهب، والنفط، وهبوط الأسهم الآسيوية والأوربية، وصعود الدولار، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الإثنين إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1488.35 دولارا للأوقية، بعد أن صعد 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولارا.

الأسهم الآسيوية تتراجع

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية إن ثمة مبعث قلق آخر وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1643.24 دولارا، وقفز البلاتين 1.1% إلى 617.86 دولارا وتراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولارا.

خام برنت يواصل التراجع

واصلت أسعار خام برنت التراجع اليوم مع الإجراءات الحكومية لاحتواء تفشي فيروس كورونا عالميا ما يقلص توقعات الطلب على النفط وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا بما يعادل 2.4% إلى 26.33 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 22.92 دولارا للبرميل لكنها انخفضت نقطتين مئويتين أكثر مقارنة بخام برنت هذا العام.

وتنخفض أسعار النفط منذ أربعة أسابيع على التوالي وتراجعت نحو 60% منذ بدء العام. وتضررت أيضا أسعار كل شيء من الفحم إلى النحاس.

واضطرت السوق لمواجهة صدمة مزدوجة من تراجع الطلب بسبب وباء كورونا وحرب غير متوقعة على أسعار النفط اندلعت هذا الشهر بين روسيا والسعودية المنتجتين للخام.

وقال جيوفاني سيريو رئيس الأبحاث في فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إنه من المتوقع تراجع الطلب بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا أي نحو 10% من الاستهلاك العالمي اليومي للخام.

الأسهم الأوربية تهوي

وتقبع الأسهم الأوربية قرب أدنى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الإثنين بعد أن وسعت العديد من الدول إجراءات كبح انتشار وباء كورونا حتى إن إيطاليا وصلت إلى حد حظر السفر الداخلي مع تجاوز عدد الوفيات فيها 5400.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوربي 4.6% بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش مع تراجع البورصات في ألمانيا وإسبانيا ولندن.

وفي ظل أدلة متزايدة على تضرر الشركات نتيجة الشلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وإنفاق المستهلكين، أشار محللون إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في ركود.

وهوت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات 12.7% أخرى بعد أن قالت إنها تسحب توقعاتها المالية لعام 2020، وخفضت توزيعات مقترحة لعام 2019.

بورصة فرانكفورت

الدولار يكتسب قوة

احتفظ الدولار بمكاسبه أمام معظم العملات اليوم الإثنين إذ أدى تراجع جديد للأسهم إلى التدافع صوب السيولة.

وصعد الدولار 0.1% أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.1657 دولار ليقترب من أعلى سعر له منذ عام 1985 على الأقل.

وتقلب الدولار أمام الين بين المكسب والخسارة لكنه انخفض في أحدث تعاملات 0.6% إلى 110.7.

وارتفع الدولار في البداية أمام اليورو ليبلغ أعلى سعر له منذ أبريل نيسان 2017 ثم قلص خسائره ليهوي 0.4% إلى 1.0737 دولار لليورو.

واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي حيث دفعت التكاليف الاقتصادية للعزل المنزلي بالأسهم في نيوزيلندا إلى أكبر تراجع لها على الإطلاق خلال يوم.