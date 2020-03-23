النرويج تستعد لإنشاء صندوق مساعدات للدول الفقيرة لمواجهة كورونا

أعلنت النرويج اليوم الأثنين عن نيتها إنشاء صندوق تمويلات داخل الأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المساعدة في التنمية النرويجي داغ-إينغيه أولستين "نحن قلقون من الطريقة التي سيؤثر فيها الفيروس على الدول النامية والتي تملك أنظمة صحية ضعيفة أصلاً".

وأضاف في بيان أن "التضامن الدولي العابر للحدود هو الآن أهم من أي وقت مضى. ولذلك من المهم لنا أن نسهم ماليا بصندوق مماثل في الأمم المتحدة".

وأكدت النرويج أن الصندوق سيبصر النور سريعاً، بفضل مساهمة عدة جهات مانحة، "وربما هذا الأسبوع"، دون أن تعلن عن المبلغ الذي قدمته.

وتحظى المبادرة، وفق أوسلو، بترحيب من جانب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أن "ملايين" الأرواح ستكون معرضة للخطر إذا لم يكن هناك تضامن عالمي، خصوصاً حيال الدول الأكثر فقراً، لمواجهة وباء كوفيد 19.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالمياً 324 ألف إصابة، في 171 بلداً ومنطقة، مع 14396 حالة وفاة على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأحد.