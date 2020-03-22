كورونا يجبر هولندا على إتلاف ملايين الزهور (فيديو)

أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد، مزارعي هولندا على إتلاف ملايين الزهور في ذروة الموسم، بعد تراجع الطلب، إثر انتشار الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص حول العالم.

ويعتبر شهر مارس/آذار ذروة الموسم لازدياد الطلب على الزهور في عيد الأم. وقالت شركة "رويال فلورا هولندا" لإنتاج الزهور إن ما بين 70% و80% من إجمالي إنتاج هولندا السنوي من الزهور سيتم إتلافه.

VIDEO: Dutch horticulturists must destroy millions of flowers every day, an unprecedented situation caused by the outbreak of the new coronavirus that has brought demand to a standstill pic.twitter.com/inkRepCVr8 — AFP News Agency (@AFP) March 21, 2020

وقالت الجمعية الملكية لإنتاج بصيلات الزهور إنه لم يعد هناك طلب على الزهور بسبب أزمة انتشار الفيروس، وقالت إنها تشجع العملاء على شراء الزهور بدلًا من "هلع شراء" ورق المراحيض الذي رافق تفشي الوباء حول العالم.

وتعد هولندا خامس أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وهي في مقدمة دول العالم في إنتاج الزهور، حيث تنتج وحدها حوالي 4 ملايين من أزهار التوليب فقط تصدر نصفها تقريبًا.

Dat we dit ooit in de tuinbouw zouden meemaken, ongehoord. pic.twitter.com/trpFeZfIgT — Westlanders.nu (@WestlandersNu) March 18, 2020

ويحتفل الهولنديون بيوم التوليب الوطني في يناير/كانون الثاني من كل عام، وبعدها يبدأ موسم حصاد الخزامى في هولندا من يناير حتى شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فقد تسبب وباء كورونا في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 1.2% في الربع الأول من 2020، وسط تكهنات بإمكانية خسارة الاقتصاد العالمي 2.7 تريليون دولار، بسبب تفشي الفيروس.