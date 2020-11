كورونا يجبر هولندا على إتلاف ملايين الزهور (فيديو)

أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد، مزارعي هولندا على إتلاف ملايين الزهور في ذروة الموسم، بعد تراجع الطلب، إثر انتشار الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص حول العالم.

ويعتبر شهر مارس/آذار ذروة الموسم لازدياد الطلب على الزهور في عيد الأم. وقالت شركة "رويال فلورا هولندا" لإنتاج الزهور إن ما بين 70% و80% من إجمالي إنتاج هولندا السنوي من الزهور سيتم إتلافه.

VIDEO: Dutch horticulturists must destroy millions of flowers every day, an unprecedented situation caused by the outbreak of the new coronavirus that has brought demand to a standstill pic.twitter.com/inkRepCVr8

— AFP News Agency (@AFP) March 21, 2020