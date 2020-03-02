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اقتصاد|تركيا

نمو نشاط المصانع في تركيا للشهرالثاني على التوالي

محل لبيع الملابس بالجملة في منطقة ميرتر
محل لبيع الملابس بالجملة في منطقة ميرتر
2/3/2020

أظهر مسح، اليوم الإثنين، توسع نشاط الصناعات التحويلية في تركيا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أقوى مستوى له في عامين مع صعود قوي في طلبيات التوريد الجديدة وتوسع الإنتاج.

يأتي ذلك على عكس الانكماش الحادث في النشاط الصناعي في العديد من الدول بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات للمصنعين ارتفع إلى 52.4 في فبراير/شباط من 51.3 في يناير/ كانون الثاني متجاوزا مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وزاد المصنعون الإنتاج بفضل الطلب القوي من العملاء مع نمو سريع للطلبيات المحلية والخارجية.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج حيث أدى ضعف الليرة التركية إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وفقا للأرقام، وفضلت الشركات أن تُحمّل بعض التكاليف المرتفعة على عملائها.

وأظهر المسح أنه تزامنا مع زيادة الطلب وظف المنتجون المزيد من العمالة للشهر الثاني على التوالي.

وقال إليوت كير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "استمتع المصنعون الأتراك بشهر مثمر في فبراير/ شباط حيث أدت الزيادة في الطلب إلى تسارع نمو الإنتاج وإلى أسرع تحسن في ظروف العمل في عامين".

المصدر : رويترز
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