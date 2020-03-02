خسائر فادحة لشركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب كورونا

قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الإثنين، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ 100مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه "الفترة الصعبة".

وأبلغ محمد علي البكري نائب رئيس إياتا لإفريقيا والشرق الأوسط الصحفيين أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.

تحويل إيرادات شركات الطيران اللبنانية

من جانب آخر قال الاتحاد إنه يعمل مع مصرف لبنان المركزي من أجل ضمان تحويل إيرادات شركات الطيران غير اللبنانية للخارج.

وقال البكري إن إيرادات الشركات غير اللبنانية مازالت تُحول إلى خارج البلاد التي تعاني من أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعبا.

وأضاف البكري أنه يأمل ألا تضطر إياتا لوضع لبنان على القائمة السوداء للدول التي تمنع تحويل الأموال، مضيفا أن لبنان يعي أهمية النقل الجوي لاقتصاده.