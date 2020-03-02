انكماش قطاع التصنيع في الصين يهدد صناعة الدواء في مصر

تترقب شركات ومصانع الأدوية في مصر، تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تعتمد صناعة الدواء في مصر على الخامات المستوردة من الصين بنسبة 40% من إنتاجها.

وأظهر تقرير اقتصادي نشرته اليوم الإثنين مؤسسة آي.إتش.إس ماركت للدراسات الاقتصادية انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال فبراير/ شباط الماضي بوتيرة قياسية على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وبحسب التقرير، تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين بشدة إلى 40.3 نقطة خلال فبراير/ شباط الماضي مقابل 51.1 نقطة في يناير/ كانون الثاني الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ بدء إطلاق المؤشر في أبريل/ نيسان 2004.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وأظهر التقرير تراجع المؤشرات الفرعية للإنتاج، والتعاقدات الجديدة، والتوظيف، بأسرع معدل لها منذ إطلاق المؤشر الرئيسي قبل حوالي 16 عاما، مع قرار الكثير من الشركات تمديد عطلة رأس السنة القمرية الصينية خلال الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا.

وسجلت مبيعات قطاع التصنيع أول تراجع لها منذ يونيو/ حزيران 2019، حيث ربطت الشركات هذا التراجع بدرجة كبيرة بفيروس كورونا وإغلاق المصانع نتيجة لانتشاره.

كما تراجع التوظيف في قطاع التصنيع بأسرع وتيرة له على الإطلاق في ظل القيود على السفر والحركة في الصين وهو ما أثر على توافر العمالة.

ورغم ذلك يرى شينغشونغ شونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة سي.إي.بي.إم الإعلامية الصينية و كبير خبراء الاقتصاد فيها إن الاقتصاد الصيني سيكون قادرا على التعافي بقوة عندما يتم احتواء تفشي فيروس كورونا تدريجيا، وتستأنف الشركات أنشطتها في ظل مزيد من السياسات النقدية والمالية التحفيزية في الصين.

أزمة

وتستورد شركات الأدوية المصرية المحلية نحو 40 % من المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء من الصين.

وقال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية إن تأثير مرض كورونا في الصين لم يظهر بعد على شركات الأدوية التي تستورد المواد الخام من الصين، بسبب وجود احتياطي من المواد الخام لدى شركات الدواء الحكومية.

من جانبه أكد الدكتور ماهر العزوني مدير مصنع بدر فارما، في تصريحات إعلامية، أن أزمة وقف استيراد الخامات التي تدخل في صناعة الأدوية من الصين سيؤثر بلا شك على المصنع، وذلك يرجع إلى اعتماد المصنع بصورة كبيرة على استيراد الخامات من الصين.

وأكد أن المصنع أرسل إلى الشركات الصينية يحثها على ضرورة شحن المواد الخام بسرعة لتجنب أزمة وقف تصنيع الأدوية.

وأكدت الدكتورة زمزم صلاح مدير التسجيل بشركة بيتا فارما للأدوية أن شركتها تعتمد على استيراد 60 % من المواد الخام عبر الصين مما يهدد بحدوث أزمة لدى الشركة وذلك بسبب عدم القدرة على إيجاد أسواق بديلة تمتلك القدرة على توفير احتياجات الشركة بنفس الأسعار.

وذكرت أن المواد الخام لدى الشركة تقترب من النفاد مما يهدد بتوقف إنتاج الأدوية التي تصنعها الشركة.