كورونا.. الذهب يواصل الهبوط مع تهافت المستثمرين على السيولة

تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد أمس مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الإثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 5.1% أمس الإثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولارا للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولارا بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق يوم الإثنين.

وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولارا بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.