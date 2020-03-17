البث الحي
اقتصاد

كورونا.. الذهب يواصل الهبوط مع تهافت المستثمرين على السيولة

17/3/2020

تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد أمس مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الإثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 5.1% أمس الإثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1% إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولارا للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولارا بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق يوم الإثنين.

وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولارا بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)