كورونا.. إيطاليا تعتزم تأميم الطيران وفرنسا مستعدة لتأميم الشركات

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعتزم تأميم شركة "أليتاليا" للطيران، التي تواجه صعوبات منذ سنوات، في إطار الإجراءات الاقتصادية الطارئة المتخذة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينظر مجلس الوزراء "بتأسيس شركة جديدة تديرها تماماً وزارة الاقتصاد والمالية، أو أن يكون لها الحصة الأكبر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

ولم تحدد الحكومة الإطار الزمني لهذا المشروع أو ترتيبات أخرى متعلقة به.

وبحسب وسائل الإعلام، تنظر روما تأمين 600 مليون يورو لدعم قطاع الطيران الوطني كاملاً، وستكون الحصة الأكبر فيها لشركة "أليتاليا".

وطرحت دعوة جديدة قبل أسبوعين لإعادة شراء شركة الخطوط الجوية الإيطالية وأمام الشركات الراغبة بذلك حتى 18 آذار/مارس للإعلان عن نيتها، وفق وثيقة نشرت على موقع الشركة الإلكتروني.

وتراكم "أليتاليا" الخسائر منذ سنوات. وتبحث الحكومة عن مستثمرين لإعادة بيعها منذ عام 2017 بعد وضعها تحت وصايتها.

وتخلت مجموعة "فيروفي ديلو ستاتو" العامة للسكك الحديدية عن مشروعها تشكيل اتحاد لإنقاذ شركة أليتاليا مطلع كانون الثاني/يناير.

ودعيت شركات "دلتا" الأمريكية و"لوفتهانزا" الألمانية وشركة "أتلانتيا" الإيطالية التي تدير مطارات إيطاليا وطرقها السريعة، للاستثمار بالخطوط الجوية الإيطالية.

ورفضت لوفتهانزا في كانون الثاني/يناير الاستثمار في الوقت الحالي نظراً لأن "أليتاليا" بحاجة لإعادة هيكلة عميقة، وفق الشركة.

وأعربت "دلتا" عن استعدادها الاستثمار بمئة مليون يورو مقابل 10% من رأس مال الشركة.

وتواجه الخطوط الجوية الإيطالية منافسة قوية مع الشركات القليلة التكلفة، ولم تعد قادرة على منافسة الشركات التقليدية الأخرى، وتخسر 300 مليون يورو تقريباً في العام.

وبلغ إجمالي عدد ركابها في عام 2018 نحو 22 مليون راكب فقط مقابل، 91 مليون لشركة "إيزي جيت" و142 مليونا لشركة "راين اير" ونحو 180 مليونا لشركتي لوفتهانزا ودلتا.

وفي إيطاليا، تبلغ حصة "أليتاليا" السوقية نسبة 14%، مقابل 25% لشركة "راين اير".

فرنسا مستعدة لتأميم شركات إذا "لزم الأمر"

وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن الحكومة مستعدة إلى اللجوء "لكافة السبل"، من ضمنها التأميم، من أجل "حماية" الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لن أتردد باستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى"، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر "المساهمة في رأس المال" أو شراء أسهم. وأضاف "يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر".