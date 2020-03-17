فولكسفاغن تعلق الإنتاج بسبب كورونا

تعتزم مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية لصناعة السيارات تعليق الإنتاج في العديد من مصانعها مؤقتا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر من مجلس شؤون العاملين في الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورغ الألمانية اليوم الثلاثاء أن معظم مصانع الشركة ستنهي دورتها الأخيرة يوم الجمعة المقبل.

وذكرت المصادر أنه تم اتخاذ القرار في ضوء العاملين الذين يعملون جنبا إلى جنب على خطوط التجميع، وهو أمر لا يتماشى مع توجيهات الحكومة بالحفاظ على المسافات بين الأفراد.

وأعلنت أكبر مجموعة سيارات أوربية اليوم الثلاثاء عن زيادة أرباح علاماتها التجارية الرئيسية عام 2019، إلا أنها حذرت من عام "صعب للغاية" في .2020

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، هربرت ديس، خلال إعلان النتائج النهائية لأعمال مجموعته لعام 2019 "وباء كورونا يمثل لنا تحديات تشغيلية ومالية غير معروفة".

وتم عقد المؤتمر الصحفي السنوي للمجموعة عبر الإنترنت لتجنب التجمعات للحد من انشار الفيروس.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة قبل احتساب العوامل الخاصة إلى 3 مليارات و700 مليون يورو، مقابل 3 مليارات و200 مليون يورو مقارنة بعام 2018.

ويسبب وباء كورونا مشكلة بالنسبة للمجموعة، حيث تؤثر تداعياته على سلاسل التوريد العالمية والطلب في الأسواق الرئيسية، مثل الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

فضيحة الديزل

علاوة على ذلك، لا تزال فضيحة التلاعب في قيم انبعاثات سيارات الديزل، التي هزت المجموعة في السنوات الأخيرة، تؤثر سلبا على المجموعة.

وذكرت المجموعة أن تكاليف بنود مثل الرسوم القانونية واسترجاع سيرات متعلقة بفضيحة الديزل بلغت 1.9 مليار يورو في 2019.

ويجلب عام 2020 المزيد من التكاليف للمجموعة مع استعدادها لدفع تعويضات للمستهلكين الألمان في دعوى قضائية جماعية متعلقة بفضيحة الديزل.

وارتفعت إيرادات فولكسفاغن العام الماضي بنسبة 4.5% لتصل إلى 88 مليارا و400 مليون يورو، مع ارتفاع طفيف في العائد التشغيلي للمبيعات قبل احتساب العوامل الخاصة بلغت نسبته 4.3%، مقارنة بنسبة 3.8% عام 2018.

وعن شركة "بورشه" المملوكة لفولكسفاغن، أعلنت المجموعة ارتفاعا متواضعا في الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4 مليارات و200 مليون يورو.

وشهدت شركات "سكودا" و"سيت" و"بينتلي"، بالإضافة إلى شركتي "سكانيا" و"مان" المصنعتين للشاحنات، زيادة في صافي أرباحهم.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة "أودي" المملوكة لفولكسفاغن من 4 مليارات و700 مليون يورو إلى 4 مليارات و500 مليون يورو، ومن 780 مليون يورو إلى 510 مليون يورو لسيارت فولكسفاغن التجارية.