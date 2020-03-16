كورونا.. قطر تغرد وحيدة وسط هبوط جماعي بالبورصات العربية

تراجعت البورصات العربية والخليجية بنهاية تعاملات، الإثنين، وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وتراجع أسعار النفط الخام الذي تعتمد عليه اقتصادات الخليج بشكل رئيس.

وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة 10 بالمئة بالنسبة لخام برنت، في منتصف جلسة الإثنين، مع تزايد التخوفات العالمية، وهلع البنوك المركزية من ركود اقتصادي بسبب فيروس "كورونا".

ونفذت عشرات البنوك المركزية حول العالم بقيادة الفيدرالي الأمريكي، خفضا على أسعار الفائدة، لمواجهة تبعات تفشي الفيروس عالميا، الذي هوى بأسواق الأسهم.

وحتى الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 175 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و715، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر "إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 7.09 بالمئة إلى 9428.9 نقطة، تخلله تعليق التداول مع تجاوز الخسائر 5 بالمئة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 6.14 بالمئة إلى 1842.6 نقطة، مع تراجع أسهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 3.43 بالمئة و"إعمار العقارية" 9.79 بالمئة، بينما انخفضت بورصة العاصمة الإماراتية أبو ظبي بنسبة 7.83 بالمئة إلى 3548 نقطة.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس "تاسي" بنسبة 5.21 بالمئة إلى 5959.7 نقطة، مغلقا دون 6000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2016، بعد تراجع أسهم "أرامكو" بنسبة 3.14 بالمئة، و"مصرف الراجحي" 4.85 بالمئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 4.97 بالمئة إلى 4661.2 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.26 بالمئة إلى 4059.7 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام 3.87 بالمئة إلى 4456.4 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على تراجع بنسبة 1.78 بالمئة إلى 3681.6 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 7.69 بالمئة، و"الأنوار القابضة" 7.35 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.36 بالمئة إلى 1395.3 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم "المصرف الخليجي التجاري" بنسبة 7.88 بالمئة، و"جي اف اتش المالية" 7.69 بالمئة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.44 بالمئة إلى 1668.2 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.45 بالمئة إلى 8431.5 نقطة، مسجلة ثاني ارتفاع على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية مع تراجع أسواق:

مصر: بنسبة 7.09 بالمئة إلى 9428.9 نقطة.

أبو ظبي: بنسبة 7.83 بالمئة إلى 3548 نقطة.

دبي: بنسبة 6.14 بالمئة إلى 1842.6 نقطة.

السعودية: بنسبة 5.21 بالمئة إلى 5959.7 نقطة.

الكويت: بنسبة 4.97 بالمئة إلى 4661.2 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.78 بالمئة إلى 3681.6 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.36 بالمئة إلى 1395.3 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 1668.2 نقطة.

بينما ارتفعت أسواق:

قطر: بنسبة 1.45 بالمئة إلى 8431.5 نقطة.