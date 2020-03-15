40 مليار دولار من الإمارات والسعودية لاحتواء فيروس كورونا

أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن خطط تحفيز ودعم اقتصادي بقيمة 40 مليار دولار لاحتواء فيروس كورونا.

فقد أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس السبت عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي إن الخطة تهدف إلى دعم البنوك والشركات في البلاد حيث تضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.

وأضاف إن الخطة تتألف من "اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك".

إعفاء مؤقت

وقال المصرف في بيان "سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد"، مشيرا إلى "تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد – 19". وأضاف "تهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك".

وأشار البيان إلى إجراءات أخرى منها أن المصرف المركزي "سيقوم بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 إلى 25%، وزيادة نسب القرض… حاليا على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى".

وأوضح البيان أن المشترين سيستفيدون "لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارا للمرة الأولى".

وتابع البيان أن المصرف المركزي سيراجع الحدود "التي تضع سقفا أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري… فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك، مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال".

وقال المصرف إنه أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

المركزي السعودي: 50 مليار ريال لمواجهة كورونا

من جانبها قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس السبت إنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.

وأعلنت السعودية، السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع العدد إلى 103.