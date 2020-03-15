البث الحي
اقتصاد|مصر

وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار

البورصة المصرية
البورصة المصرية
15/3/2020

فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 31 مليار جنيه (1.92 مليار دولار)، في بداية تعاملات الأحد، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وتراجعت القيمة السوقية، في بداية التعاملات اليوم، إلى 569 مليار جنيه (35.56 مليار دولار)، نزولا من القيمة السوقية في ختام جلسة الأربعاء البالغة 600 مليار جنيه (37.5 مليار دولار)، بينما كانت البورصة في إجازة الخميس.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في مصر 110 إصابات بينهم وفاتان، حسب إحصاءات رسمية، فيما أعلنت الحكومة رزمة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، تشمل تعطيل المدارس أسبوعين بدءا من اليوم.

وتراجع مؤشر بورصة مصر EGX، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.6% أو 955.82 نقطة إلى 10.238 آلاف نقطة بحلول الساعة (09:16 بتوقيت غرينتش).

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

المصدر : وكالات
المزيد من اقتصاد

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)