صعود كاسح للأسهم الأمريكية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية

صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس الجمعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة طوارئ وطنية للتصدي للفيروس كورونا سريع الانتشار.

إلا أن ذلك لم يحل دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6% في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55% على المؤشر ستاندرد أند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترمب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا 8% على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36% ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 230.38 نقطة أو 9.29% مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35% إلى 7874.88 نقطة.

أسهم أوربا.. أسوأ أسبوع منذ 2008

في أوربا قطعت الأسهم الأوربية موجة خسائر دامت لست جلسات أمس الجمعة، لكن لم تحقق إلا مكاسب ضئيلة على مدار اليوم حيث فقدت انتعاشة مبكرة قوة الدفع مع تعمق الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس كورونا.

وسرعان ما قلصت أسهم المنطقة، التي كانت في وقت سابق بصدد أفضل أيامها منذ أواخر 2008، مكاسبها بعد أن أعلنت إسبانيا حالة طوارئ في مواجهة تفشي الفيروس، في حين تفاقم الألم بتقارير تفيد أن الولايات المتحدة ستحذو حذوها.

وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي.ال لومبارد في لندن، "هذه الإجراءات التي تضعها الحكومات هي مجرد قيود على الحركة – هي ضرورة، لكن على الرغم من ذلك، فإنه يظل لها أثر اقتصادي كبير، وهو ما تحاول السوق حتى الآن استيعابه".