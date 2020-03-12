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اقتصاد|تركيا

تأجيل مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية بسبب كورونا

12/3/2020

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين (موصياد) غير حكومية، تأجيل النسخة الثانية من مؤتمر قمة الأعمال العربية التركية، والذي كان من المقررانعقاده في الـ 14 من مارس/آذار الجاري.

وأوضحت الجمعية في بيان، الخميس، أن المؤتمر الذي تنظمه موصياد بالتعاون مع منتدى الأعمال الدولي (International Business Forum-IBF)، تم تأجيله بسبب التطورات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي وصلت تأثيرها إلى تركيا مؤخراً، (في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد).

وكان من المقرر أن يشارك في المؤتمر رجال أعمال لديهم استثمارات مستقرة في تركيا، قادمين من 25 بلدا أبرزها الجزائر، وفلسطين، وقطر، والعراق، وليبيا، ومصر، وسوريا، والأردن واليمن.

وحضر النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت في مارس آذار من العام الماضي نحو 700 رجل أعمال عربي، إضافة إلى عشرات من نظرائهم الأتراك، ممثلين عن 150 شركة عربية وتركية.

وشهدت المعارض التركية ارتفاعاً كبيراً وذلك بفضل تشجيع ورعاية رسمية، وتسعى هذه المعارض إلى بناء جسور تواصل اقتصادي بين المشرق والمغرب، وجمع رؤوس الأموال والشركات والأسواق تحت سقف واحد، لبناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.

وتساهم موصياد بشكل كبير في تنمية الاقتصاد التركي منذ بداية تأسيسها عام 1990 وبلغ عدد فروع الجمعية أكثر من 206 فروع في 76 دولة.

وكان لموصياد دوراً كبير في تسويق المنتجات المحلية إلى قارات العالم، من خلال استقبال الهيئات التجارية من خارج تركيا، وإقامة المنتديات والمعارض المحلية والدولية، إلى جانب افتتاح عشرات المكاتب التمثيلية في دول العالم، وعقد اللقاءات الثنائية مع رجال أعمال من داخل البلاد وخارجها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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