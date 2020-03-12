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اقتصاد|إيران

إيران تطلب تمويلا بخمسة مليارات دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا

12/3/2020

أعلن البنك المركزي الإيراني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن طهران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا بـ5 مليارات دولار لتمويل جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن رئيس البنك كتب إلى صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لطلب مساعدة من "أداة التمويل السريع" بالصندوق، التي أتاحت 50 مليار دولار للدول التي تكافح الفيروس. 

وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن إسحق جيهانغيري النائب الأول للرئيس أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين والسياسيين عبر موقعها على تويتر تضمنت، بالإضافة إلى جيهانغيري، وزير الثقافة والفنون اليدوية والإرث الثقافي علي أصغر مونيسان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ومعصومة ابتكار نائبة الرئيس وعدد من الوزراء، فضلا عن 24 نائبا برلمانيا.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران بينهم عدد من السفراء السابقين وأعضاء بالبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

المصدر : وكالات
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