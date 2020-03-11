صندوق أوربي بقيمة 28 مليار دولار للتغلب على أزمة كورونا

قررت المفوضية إنشاء صندوق استثماري للاتحاد الأوربي بقيمة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير ليين، بعد مؤتمر طارئ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء الاتحاد.

وأوضحت أن صندوق الاستثمار سيبدأ بتمويل قدره 7.5 مليار يورو وسيساعد القطاعات الضعيفة بالاقتصاد.

وتابعت: هذه الأداة الاستثمارية ستصل سريعًا إلى 25 مليار يورو. لتحقيق ذلك سأقترح على المجلس (الأوربي) والبرلمان هذا الأسبوع الإفراج عن سيولة استثمارية بقيمة 7.5 مليار يورو.

وقالت إن من المنتظر أن تبدأ الأموال بالتدفق في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الأموال سيجري تمريرها إلى أنظمة الرعاية الصحية والشركات الصغيرة وسوق العمل.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، في تصريحات أدلى بها مع فون دير ليين: نحن جاهزون لاستخدام كل الأدوات اللازمة.

وقال إن زعماء الاتحاد الأوربي وافقوا على تقديم سيولة للتصدي للأزمة.

وأضاف أنه سيجري أيضا تخفيف قواعد المالية العامة للاتحاد والقواعد المنظمة للدعم الحكومي لتسهيل الإنفاق العام.

كان قادة الاتحاد الأوربي قد أكدوا على الحاجة إلى العمل المشترك والقيام بكل ما هو ضروري وبشكل سريع لمكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال ختام قمة، عبر الفيديو، عقدت مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الداخلية والصحة لإجراء مشاورات يومية لضمان التنسيق، وفق ما أعلنه شارل ميشال، رئيس الاتحاد الأوربي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

مسافرتان على متن طائرة في سويسرا تضعان كمامات خوفا من فيروس كورونا (غيتي)

ارتفاع قياسي

وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 168 وفاة خلال 24 ساعة، بينما اعتبر مدير مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة أن أوربا هي مركز انتشار الوباء حاليا، واصفا إياها "بالصين الجديدة".

وتشير آخر الأرقام إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا ارتفع إلى 10149 من 9172 خلال 24 ساعة، وذلك وفقا لتصريحات مسؤول إيطالي.

فرنسا

وأعلن مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية جيروم سالومون تسجيل 372 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ووفاة 3 حالات من بين المصابين.

وأوضح أنه بذلك يرتفع العدد الاجمالي للمصابين حتى اليوم الثلاثاء إلى 1784 شخصا ووفاة ما إجماليه 33 حالة في فرنسا.