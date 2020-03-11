إجازة غير مدفوعة الأجر لـ 80% من موظفي "العال" الإسرائيلية بسبب كورونا

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن شركة طيران "العال" تعتزم إعطاء 80 بالمائة من العاملين بها إجازة بلا أجر نظرا لانخفاض الإيرادات لانتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة العال إنها ستستمر في عمل تغييرات "تشغيلية وتجارية" وفقا للطلب، كما أنه من المرجح أن تلغي الكثير من الرحلات.

جاء هذا القرار بعد قرار الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، فرض الحجر الصحي الذاتي على القادمين لإسرائيل، والذي من المتوقع أن يكون له "تأثير سلبي جوهري" على عمليات الشركة.

وأضافت الشركة أنه كان من المتوقع انخفاض إيراداتها في الفترة من يناير إلى إبريل بمبلغ يتراوح من 140 إلى 160 مليون دولار، غير أنها لا تستطيع الآن تقدير حجم الخسائر.

وقبل تطبيق سياسة الحجر الصحي الجديدة بإسرائيل، كانت شركة العال قد أعلنت عن نيتها في تسريح ألف من موظفيها الدائمين والمؤقتين، وهو ما يمثل سدس العاملين بها، حيث أطلقت سلسلة من الإجراءات لخفض التكاليف التي نفذت من أجل "ضمان مستقبل الشركة".