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اقتصاد

انتعاش في بورصات الخليج مع ارتفاع في أسعار النفط

10/3/2020

سجلت بورصات دول الخليج انتعاشا قويا مع افتتاح التعاملات الثلاثاء بعد تعرّضها لخسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر سوق "تداول" في السعودية، الأكبر في المنطقة، بنسبة 5.6% عند بدء التعاملات، بينما سجل سهم شركة أرامكو النفطية ارتفاعا قدره 5.5% محققا أول مكسب له منذ عدة جلسات.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.5% عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاعا بنسبة 4.2%.

وسجلت أيضا بورصة الكويت التي قامت السلطات المالية بتعليق التعامل فيها ليومين على التوالي بعد تراجع الأسهم في سوقها الرئيسي، ارتفاعا قدره 6.6%.

وارتفع كذلك مؤشر سوق قطر بنسبة 3%، وبورصتا البحرين بنسبة 1.2%، وبورصة سلطنة عمان بنسبة 0.2%.

وكانت الأسواق الخليجية تعرّضت لخسائر كبرى في اليومين الماضيين، على خلفية انهيار أسعار النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة بعد اخفاق الدول النفطية في التوصل إلى اتفاق لمواصلة خفض الإنتاج.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، تتفاوضان على الخفض الإضافي بغية وضع حد لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أسعار النفط الإثنين أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود مع انخفاض سعر خام برنت لـ 33 دولارا للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في الساعات الماضية إلى 37 دولارا.

المصدر : فرانس برس
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