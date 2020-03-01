بوتين: أسعار النفط الحالية مقبولة لنا

قال الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية حاليا مقبولة بالنسبة إلى بلاده، وفق تصريحات نقلها إعلام محلي.

وفقدت أسعار خام برنت نحو 23% من قيمتها منذ إعلان الصين عن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأغلقت أسعار النفط الخام، الجمعة، عند 50.08 دولار بالنسبة إلى برميل خام برنت، نزولا من تعاملات 23 يناير الماضي / كانون الثاني البالغة 65 دولارا للبرميل.

وأضاف بوتين أن بلاده تملك الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات كورونا على الاقتصاد العالمي، مؤكدا الآن علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات التي قد يتسبب بها تفشي الفيروس .

كما أثنى الرئيس الروسي على تحالف (أوبك بلس) المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم موسكو، قائلا إنها آلية فعالية لاستقرار سوق النفط العالمية.

ويجتمع التحالف على مستوى وزراء النفط والطاقة في 5 مارس/آذار الجاري؛ لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج ينتهي في 30 الشهر الجاري، ولبحث تنفيذ خطوات إضافية لمنع هبوط أكبر في الأسعار.

وطبق تحالف (أوبك بلس)، منذ مطلع 2019، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، قبل تعميق الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية الشهر الحالي.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

يذكر أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.28 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني الماضي.