مطار دبي يخسر أكثر من 3 ملايين مسافر العام الماضي.. لماذا؟

انخفض عدد المسافرين بمطار دبي بنسبة 3.1% عن العام السابق إلى86.4 مليون مسافر في 2019 ليسجل أول تراجع سنوي في حركة السفر.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاقا مؤقتا لمهبط وانهيار جت إيروايز الهندية، ومنع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق عالميا. وأضاف أن المطار خسر نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك.

وتعد دبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل جت، بينما شركة فلاي دبي التي تتخذ من المطار مقرا لها عميل رئيسي للطائرة ماكس.

كما أن حركة المسافرين كانت مخيبة للآمال في 2018، حيث كان متوقعا أن تعود لتسجيل نمو في خانة العشرات ولكنها سجلت نموا 1% فقط وهي أبطا وتيرة في 15 عاما.

وتراجعت عمليات هبوط وإقلاع الطائرات 8.6% إلى 373 ألفا و261 خلال 2019، بينما زاد متوسط عدد المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8% إلى 239 راكبا.

وزادت حركة المسافرين بنسبة 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.9 مليون واستقبل المطار 7.2 مليون مسافر شهريا على مدار العام.

ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام بتفشي فيروس كورونا في الصين، ما أدى لفرض قيود على السفر، وتعليق رحلات من وإلي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلقت الإمارات جميع رحلات المسافرين من وإلى البر الرئيسي للصين، باستثناء بكين من يوم الخامس من فبراير/ شباط الجاري.

تدهور القطاع الخاص غير النفطي

من جانب آخر، أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات تراجع الطلبات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وتعذر زيادة الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وتراجع عقود التوظيف، ومستوى ثقة الشركات.

كما أظهرت البيانات أن العام الجديد شهد تدهورا في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، إذ انخفض حجم الطلبات الجديدة وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وانخفضت أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي، كما تراجعت توقعات الشركات أيضا.