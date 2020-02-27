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اقتصاد|الإمارات

رويترز: أبوظبي تجري محادثات بشأن قروض بقيمة ملياري دولار

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
27/2/2020

نقلت وكالة رويترز عن "مصدرين مطلعين" أن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات لرويترز إن أبوظبي تعكف حاليا على "قرض مرتب ذاتيا"، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشأن إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما.

وباعت أبوظبي أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، لتجمع عشرة مليارات دولار.

وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة.

وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.

المصدر : رويترز
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