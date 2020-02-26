لبنان يبدأ التنقيب عن الطاقة في مياهه الإقليمية

يبدأ لبنان اعتبارا من الخميس، حفر أول بئر للتنقيب عن الطاقة في المياه الإقليمية على البحر المتوسط، وبالتحديد في "بلوك رقم 4" قبالة شمال غرب العاصمة بيروت.

وأورد بيان للرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون، التقى وزير الطاقة ريمون غجر، ومسؤولين محليين، ووفدا من شركة "توتال" الفرنسية التي ستتولى عملية الحفر.

وتقع أول بئر استكشافية في الرقعة 4 على عمق 1500 مترا تحت سطح البحر، بينما سيبلغ عمق البئر 4200 مترا.

ونقل البيان عن عون قوله، إن عملية الحفر ونتائجها ستؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، وستحد من الانعكاسات السلبية عليه، مع بدء الضخ والإنتاج.

ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة.

وستبدأ الشركة الفرنسية خلال وقت لاحق من العام الجاري، عمليات حفر في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي 2018، وقعت الحكومة للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.