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اقتصاد

الخطوط القطرية والأمريكية توقعان اتفاقية مشتركة

الخطوط القطرية والأمريكية توقعان اتفاقية مشتركة
الخطوط القطرية والأمريكية توقعان اتفاقية مشتركة
25/2/2020

وقعت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الأمريكية، الثلاثاء، على اتفاقية الرمز المشترك لتعزيز التعاون التجاري بينهما ما يفتح الباب أمام المئات من خيارات السفر الجديدة لعملائهما.

وذكر بيان صادر عن الخطوط القطرية أن "الاتفاقية الجديدة سوف تساهم في بناء شراكة عالمية بين شركتي طيران تمتلكان شبكات ووجهات سفر تعد من بين الأكبر في العالم، كما ستساهم في ربط عدد من أكبر المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية بمطار حمد الدولي في قطر الحائز على تصنيف ضمن أفضل خمسة مطارات في العالم في الأعوام الثلاثة الماضية".

وفي تعليق له على الاتفاق قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية " هذه الشراكة سوف تتيح الفرصة لملايين الركاب للاستفادة من مئات الخيارات للسفر إلى وجهات عالمية جديدة ومتنوعة على شبكة وجهات الناقلتين اللتين تمتلكان شبكات وجهات تعد من بين الأوسع على مستوى العالم".

من جانبه، قال دوف باركر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأمريكية "نسعى حاليا إلى تعزيز شراكاتنا العالمية وتعزيزها لتوسيع شبكة وجهاتنا وإتاحة المزيد من الخيارات أمام مسافرينا".

وستمكن اتفاقية الرمز المشترك الجديدة ركاب الخطوط القطرية من السفر إلى عدد من وجهات الخطوط الأمريكية في بوسطن ودالاس وشيكاغو وفيلادلفيا ولوس أنجليس وميامي ونيويورك، بالإضافة إلى وجهات دولية أخرى من وإلى أوربا ومنطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية.

كما ستمكن المسافرين على الخطوط الأمريكية من الحجز على رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الولايات المتحدة وقطر، ومنها إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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