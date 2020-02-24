سامسونغ تغلق مصنعا للهواتف الذكية في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

ذكرت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات أنها أغلقت مصنع الهواتف الذكية في مدينة جومي بشكل مؤقت، بعد تأكد إصابة أحد العاملين في المصنع بالفيروس الجديد.

وأعلنت الشركات الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أنها في حالة استنفار تام لتقليل أي تداعيات محتملة لتفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) إلى أدنى مستوى ممكن، في ظل احتمالات انتشار الفيروس المميت في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية.

كانت كوريا الجنوبية قد رفعت حالة الاستنفار أمس لمواجهة فيروس كورونا إلى الحالة القصوى أو اللون الأحمر وهو أعلى درجة من أربع درجات لحالات الاستنفار، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى حوالي 700 حالة، حيث تم التأكد من إصابة أغلبهم خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتتركز أغلب الإصابات في مدينة دايغو والمناطق المحيطة بها في إقليم غيونغسانغ الشمالي.

وأعلنت بعض الشركات المحلية في المدينة والمناطق المحيطة بها وقف الأنشطة في مصانعها بشكل مؤقت.

وكانت سامسونغ قد أغلقت مصنعها خلال اليومين الماضيين لاستكمال أعمال التعقيم ومكافحة العدوى وتعتزم إعادة فتحه في وقت لاحق من اليوم، وصدرت تعليمات للموظفين الذين كانوا يخالطون الشخص المصاب بوضع أنفسهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

واضطرت شركة جي.إس كالتكس كورب ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية إلى غلق مركز أبحاثها في مدينة دايجيون خلال اليومين الماضيين بعد اكتشاف مخالطة أحد موظفيها لشخص مصاب بالفيروس الجديد في مدينة دايغو، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشارت يونهاب إلى أنه رغم التأكد من عدم إصابة العامل بالفيروس، فإن الشركة اضطرت إلى تعقيم منشآتها.

واضطرت شركة إس.كيه هاينكس ثاني أكبر شركة رقائق إلكترونية في كورية الجنوبية إلى مطالبة حوالي 800 عامل في مجمع آيشون على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة سول بوضع أنفسهم في العزل بعد اكتشاف أن أحد الموظفين الجدد كان قد خالط مريضا بالفيروس. وتم إجراء تحليل للموظف فيما بعد وتأكد عدم إصابته، لكن الشركة أبقت على إجراءات الحجر الصحي للعمال.

في الوقت نفسه تعاني شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بالفعل من تداعيات انتشار الفيروس بسبب النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج نتيجة توقف العديد من المصانع في الصين التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في العالم.

وقالت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية إن مصنعها في جوانجيو على بعد 300 كيلومتر من العاصمة سول عانى بالفعل من اضطراب الإنتاج ليفقد حوالي 10 آلاف سيارة من الإنتاج منذ 4 شباط/فبراير الحالي، قبل أن يستأنف العمل بشكل طبيعي اليوم.

ولحماية عمال مصانعها من الفيروس قررت مجموعة إل.جي جروب منع العمال الذين يعيشون في مدينة دايغو وجيونجدو وإقليم غيونغسانغ الشمالي من دخول مصانعها بشكل مؤقت. كما طالبت موظفيها بالحد من تحركاتهم في أنحاء البلاد وبخاصة السفر إلى دايجو وإقليم غيونغسانغ الشمالي. كما طالبت الموظفين الذين زاروا هذه المناطق خلال الفترة الماضية بالبقاء في منازلهم مؤقتا.

وقالت مجموعة إس.كيه جروب ثالث أكبر مجموعة اقتصادية في كوريا الجنوبية أنها تفرض إجراءات وقائية صارمة.

كما قررت بعض الشركات الكورية الجنوبية التي تطبق نظام الاشتراك في المقعد في مكاتبها والذي يعني تبادل استخدام نفس المقعد والمكتب بين أكثر من موظف، تعليق العمل بهذا النظام وتقليل انتقال الموظفين من مقعد إلى آخر.