إشعار بالخطأ من غالاكسي يشعل مواقع التواصل عالميًا

عبر عدد من مستخدمي هواتف شركة "غالاكسي" الكورية الجنوبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاجئهم من تلقيهم إشعارًا على هواتفهم يختفي عند الضغط عليه.

الإشعار الجديد باللغة الإنجليزية ويحمل رسالة "العثور على هاتفي" مصحوبة بالرقم "1" فقط، وبمجرد الضغط على الرسالة تختفي، وهذا شبيه إلى حد بعيد بتطبيق شركة غوغل "اعثر على جهازي".

سامسونج ترسل إشعار غريب برقم 1 تفاجئ الكثير من مستخدمي هواتف جالكسي بإستقبال إشعار من خدمة العثور على الهاتف الخاصة بسامسونج مكتوب فيها رقم "1" لايوجد توضيح من الشركة لكن في الغالب للتأكد أن الخدمة تعمل وصلكم الإشعار 🤔 pic.twitter.com/W4MNKIYLQb — إلكتروني (@Electronynet) February 20, 2020

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة بخصوص خلفيات الإشعار، واكتفت بالرد تغريدة في رد على تغريدة أحد المستخدمين، قائلةً إنه "مجرد اختبار للنظام".

I choose to believe the Find My Mobile notification Samsung sent out that simply says 1

1 …is a rogue employee who is angry that they called it the Galaxy S20 instead of the Galaxy S11.https://t.co/3X8LzAiGvX — Dieter Bohn (@backlon) February 20, 2020

@SamsungMobile So myself and many other Samsung users have all reported receiving a notification from the "Find My Mobile" app saying "1"… I clicked it and nothing happened. Check app info and it used 20% of my battery? Did all our phones just get hacked? pic.twitter.com/Qjg97N0h9Q — Alex Rhynold (@alexrhynold) February 20, 2020

وغرّدت قناة الدعم الرسمية لشركة سامسونغ في المملكة المتحدة، مؤكدة أن الرسالة "أُرسِلت عن غير قصد أثناء اختبار داخلي للشركة"، وطمأنت الشركة عملاءها في التغريدة نفسها أن الرسالة "لن تؤثر على الأجهزة التي تلقتها".

Huh. Girlfriend and I just had exactly the same Samsung push notification: her Note 10+ and my Galaxy Z Flip each alerted with a Find My Mobile notification. When tapped, it disappeared. Different Samsung accounts on each phone. Theories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe — Michael Fisher (@theMrMobile) February 20, 2020

وحرصت قناة الدعم الرسمية للشركة في المملكة المتحدة على الاعتذار للعملاء، والرد على عدد كبير من استفساراتهم حول أسئلتهم حول هذا الإشعار.

I did find it odd this morning 🤔 @SamsungHelpUK any ideas why this happend? https://t.co/oNsoEwu4Kl — Dean Gouldsbury (@dean_gouldsbury) February 20, 2020

يُذكر أن شركة وان بلس الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة أرسلت، العام الماضي، إشعارًا برموز غير مفهومة المغزى.