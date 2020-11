إشعار بالخطأ من غالاكسي يشعل مواقع التواصل عالميًا

عبر عدد من مستخدمي هواتف شركة "غالاكسي" الكورية الجنوبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاجئهم من تلقيهم إشعارًا على هواتفهم يختفي عند الضغط عليه.

الإشعار الجديد باللغة الإنجليزية ويحمل رسالة "العثور على هاتفي" مصحوبة بالرقم "1" فقط، وبمجرد الضغط على الرسالة تختفي، وهذا شبيه إلى حد بعيد بتطبيق شركة غوغل "اعثر على جهازي".

ولم يصدر أي بيان رسمي من الشركة بخصوص خلفيات الإشعار، واكتفت بالرد تغريدة في رد على تغريدة أحد المستخدمين، قائلةً إنه "مجرد اختبار للنظام".

I choose to believe the Find My Mobile notification Samsung sent out that simply says

1

1

…is a rogue employee who is angry that they called it the Galaxy S20 instead of the Galaxy S11.https://t.co/3X8LzAiGvX

— Dieter Bohn (@backlon) February 20, 2020