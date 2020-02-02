هل تتأثر مصر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي؟

تعتبر المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الربع الأول من العام الحالي 2019-2020 نحو 1.4 مليار دولار.

وقد طالبت المجالس التصديرية في مصر بسرعة التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا؛ لتوقيع اتفاقية تجارة حرة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على الصادرات المصرية لأسواق المملكة المتحدة تزامنا مع الخروج من الاتحاد الأوربي، وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار طلبة إلى أن السوق الإنجليزية من أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، إذ تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول استيرادا خلال العام الماضي.

وقالت مصادر حكومية مصرية في وقت سابق إن حكومتي مصر وبريطانيا بدأتا عقد اجتماعات تحضيرية لبحث مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، في وجود ثلاث سيناريوهات.

يتضمن السيناريو الأول: منها إعلان مصر وبريطانيا العزم على استمرار اتفاقية الشراكة بينهما بنفس الشروط القديمة باتفاقية الشراكة الأوربية، فيما يتمثل الثاني في إبرام اتفاقية جديدة بنفس المحتوي القديم مع إجراء بعض التعديلات البسيطة.

ويتمثل السيناريو الأخير في التفاوض على اتفاقية جديدة كليا.

الصادرات إلى الاتحاد الأوربي

بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2018-2019 نحو 28.5 مليار دولار، منها صادرات إلى الاتحاد الأوربي بقيمة 10.2 مليار دولار، تمثل 36% من إجمالي الصادرات المصرية.

الواردات

بلغ إجمالي الواردات المصرية خلال العام المالي 2018-2019 نحو 66.5 مليار دولار، منها واردات بقيمة 17.8 مليار دولار من الاتحاد الأوربي تمثل نحو 27% من إجمالي الواردات المصرية.

التبادل التجاري مع المملكة المتحدة

تحتل بريطانيا المركز الرابع كأهم الشركاء التجاريين لمصر بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين،

ومثلت الصادرات المصرية لبريطانيا نسبة 7.9% من إجمالي الصادرات المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما مثلت الواردات المصرية من بريطانيا نسبة 5% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 نحو 1.4 مليار دولار تمثل نسبة 6% من إجمالي التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي، والذي بلغ نحو 23.02 مليار دولار خلال الربع الأول.

الصادرات إلى بريطانيا

بلغ حجم الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة 560.6 مليون دولار خلال الربع الأول، تمثل 7.9% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول، والتي بلغت 7.1 مليار دولار

كما تمثل الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة نسبة 23% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي، والتي بلغت نحو 205 مليار ات دولار خلال الربع الأول

الواردات

بلغ حجم الواردات المصرية من المملكة المتحدة 801.2 مليون دولار خلال الربع الأول تمثل 5% من إجمالي الواردات المصرية خلال الربع الأول، والتي بلغت 15.9 مليار دولار.

كما تمثل الواردات المصرية من المملكة المتحدة نسبة 17.2% من واردات مصر من الاتحاد الأوربي، والتي بلغت نحو 4.7 مليار دولار خلال الربع الأول.

جونسون يتوعد

من جانب آخر ذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوربي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام القادم، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله أمس السبت "نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوربي الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها جونسون في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوربي.