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اقتصاد

"بسبب كورونا".. خسائر بمليارات الدولارات لـ "أبل" الأمريكية

القيمة السوقية لشركة "أبل" وصلت إلى 1.762 تريليون دولار في تعاملات اليوم
القيمة السوقية لشركة "أبل" وصلت إلى 1.762 تريليون دولار في تعاملات اليوم
19/2/2020

تراجعت القيمة السوقية لشركة "أبل" الأمريكية بواقع 34 مليار دولار في ختام جلسة، الثلاثاء، إلى 1.395 تريليون دولار، مدفوعة بتأثيرات فيروس كورونا على أعمالها في الصين وحول العالم.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 2.6 بالمئة في جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة يوم الجمعة الماضي، إذ كان الإثنين يوم عطلة في الأسواق الأمريكية.

وبلغ سعر السهم الواحد في ختام جلسة الثلاثاء 319 دولارا، نزولا من إغلاق الجمعة  البالغ 324.9 دولارا، بحسب بيانات الشركة الرسمية.

والإثنين الماضي، قالت الشركة الأمريكية التي تصنع نسبة من أجهزتها وقطعها الذكية في السوق الصينية، إن فيروس كورونا أضر بأعمالها بنسبة فاقت توقعاتها.

وأشارت أن الفيروس وما نتج عنه من تعطيل لمختلف قطاعات الأعمال في الصين، قلل من حجم إنتاجها ومبيعاتها في السوق الصينية، "بل إن تذبذبا حصل في إمدادات هواتف آيفون".

وألمحت إلى أن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام الجاري، لن تكون ضمن توقعات إدارة الشركة، وبينت: "الإيرادات المتوقعة لهذا الفصل لن تكون كما تلك المحققة في الربع الأخير 2019″، دون مزيد من التفاصيل.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لأكثر من ألفي حالة بالصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 136 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 المنقضية.

والأربعاء، قالت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنها سجلت إضافة إلى الوفيات 1749 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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