%75 من الأستراليين تضرروا جراء حرائق الغابات

كشفت دراسة استقصائية، الثلاثاء، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكشفت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آراؤهم قد تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم قد فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.

وأشار نحو 64% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان، أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر، أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.

كما كشفت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية عن أن استجابة الحكومة الاتحادية لحرائق الغابات قد أضرت بشعبية رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وكشفت عن أن "درجة الثقة" في موريسون انخفضت إلى 3.92 درجة من 10 درجات في يناير/ كانون ثاني مقابل 5.25 درجة من 10 درجات في شهر يونيو/ حزيران 2019.

وقال نصف من تم استطلاع آرائهم أيضا إن البيئة هي القضية الأكثر أهمية أو الثانية بالنسبة لاستراليا.

وشملت الدراسة أكثر من ثلاثة آلاف شخص على مدار أسبوعين بداية من 20 يناير/كانون ثاني الماضي.