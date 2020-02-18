"وين الجردة".. لبنانيون يتساءلون عن مصير أموال اختفت من المصارف

دشن نشطاء لبنانيون وسم #وين_الجردة تعقيبًا على مصير أموال اختفت من المصارف اللبنانية، وتساءل النشطاء عن اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة، خاصة بعد تهريب بعضها إلى بنوك أوربية.

وقال نقيب الصرافين اللبنانيين محمود مراد إنّ النقابة حددت -بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان- سعر صرف الدولار سابقًا بما يعادل 2000 ليرة.

واستطرد مراد: "لم نستطع الالتزام به -في إشارة إلى تحديد سعر الصرف- ولو لمدة أسبوع واحد، نظرًا إلى المضاربة التي واجهتنا من قِبل الصرافين غير الشرعيين"، وأوضح أن التطبيق الالكتروني يحدد الأسعار ويؤثر عليها سلبيًا.

وتزامن نشر وسم #وين_الجردة، مساء أمس الاثنين، مع اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجمعية المصارف، وصدور احتجاجات ثورية أمام المصرف؛ رفضًا لسياسات المصرف المركزي وتردي الوضع الاقتصادي.

https://twitter.com/elzeinnn/status/1229714704039337985?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rcihxmm/status/1229715165098192896?ref_src=twsrc%5Etfw

انا واصحابي بالشغل عاملين coffee club زغير على قدنا منشتري في قهوة وشاي وكبايات للمكتب ومنلمّ مصاري كل اول شهر وعاملين excel sheet كرمال ما نضيع ومنفتحها اسبوعيا ومنحفظ الفواتير. مصرف لبنان صرلو ١٠ سنين منو عامل جردة. بس هيك. #وين_الجردة — Mawtoura (@mawtoura) February 17, 2020

حلمي أعرف الرقم السري لي مخبى ورا ال other assets و أعرف ليش صار طالع ٥.٩٢٪!! نحن كيف مفروض ندفع أو ما ندفع استحقاقات كبيرة اذا نحن ما منعرف شو معنا و شو علينا؟ #وين_الجردة يا رياض يا طاهر؟؟؟ https://t.co/a03hUhoKNX — Chantal (@chantal__Khoury) February 17, 2020

https://twitter.com/Cyanide_112/status/1229407381236391939?ref_src=twsrc%5Etfw