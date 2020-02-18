حكم يلزم روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض في قضية "يوكوس"

ثبّتت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض للمساهمين السابقين في مجموعة يوكوس النفطية الروسية التي حُلّت في قرار أعلنت روسيا أنها ستطلب استئنافه

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساسا عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضا بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذا مرة أخرى".

وفور صدور الحكم الذي يعتبر الأضخم في تاريخ التحكيم الدولي أعلنت موسكو أنها ستتقدم بطلب لاستئنافه. وقالت وزارة العدل في بيان إن روسيا "ستواصل الدفاع عن مصالحها المشروعة وتطعن في القرار".

وجاء قرار المحكمة بعد أكثر من 15 عاما على الأحداث التي أدت إلى حلّ مجموعة يوكوس، النفطية السابقة.

وكانت محكمة التحكيم الدائمة وهي مؤسسة دولية مقرها لاهاي، قضت عام 2014، بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في "يوكوس" الذين حملوا روسيا مسؤولية عن تفكيك الشركة. ورفضت روسيا الحكم. لكن في عام 2016 أبطلت محكمة هولندية قرار محكمة التحكيم الدائمة.

وكان ميخائيل خودوروفسكي يدير المجموعة قبل أن يتم توقيفه عام 2003، ووجهت السلطات ليوكوس تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع.

وأطلق سراح خودوروفكسي في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى.

وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، عقب محاكمة مدوية اعتبر أنها تمت بتأثير من الكرملين لإحباط الطموحات السياسية لخودوروفسكي.

وبيع جزء كبير من يوكوس إلى مجموعة روسنفت البترولية الحكومية التي يديرها إيغور سينشين أحد المقربين من بوتين. وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت روسنفت منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالميةّ.

ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض عن خسائرهم نتيجة حلّ يوكوس. وينتظر أن تتواصل القضية أمام محكمة النقض الهولندية.