أبل تحذر من نقص هواتف آيفون بسبب كورونا

قالت شركة أبل أن هناك نقصاً في إمدادات هواتف آيفون على مستوى العالم بسبب اضطراب أنشطتها في الصين على خلفية انتشار الفيروس كورونا الجديد وهو ما سيؤثر على إيراداتها العالمية.

وقالت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة في بيان يوم الاثنين: "ستتقلص إمدادات آي فون في جميع أنحاء العالم مؤقتا".

وأضافت: "هذا النقص في إمدادات آي فون سيؤثر مؤقتا على الإيرادات في أنحاء العالم"، وإنها لا تتوقع تحقيق الإيرادات المستهدفة للربع الثاني من العام الحالي بسبب تراجع الطلب على الهواتف الذكية والتباطؤ المؤقت للأنشطة على خلفية انتشار الفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين.

كانت أبل قد ذكرت في الشهر الماضي أنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 63 مليار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنها أشارت

إلا أنها لن تتمكن من الوصول إلى هذه الإيرادات، في حين قال محللون إنهم يتوقعون وصول الإيرادات إلى 65.26 مليار دولار.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها تقوم بإنتاج معظم منتجاتها في الصين "بدأ استئناف النشاط في مختلف أنحاء الصين، لكننا نواجه تباطؤا أكثر من المتوقع في العودة إلى أوضاع العمل الطبيعية".

كانت أبل قد أغلقت بشكل مؤقت كل متاجرها في الصين، وقالت إنها بدأت إعادة فتح المتاجر تدريجيا، لكن المتاجر التي تم فتحها تعمل لفترات قصيرة في ظل ضعف الإقبال الشديد من العملاء.

وقالت إنه "في حين أن مواقع شركائنا في تصنيع هواتف آيفون توجد خارج إقليم هوبي (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد) وفي حين أعيد فتح كل

المصانع، فإن العودة إلى المعدلات الطبيعية تتم بصورة أبطأ من التوقعات"، مضيفة "نحن نعمل تدريجيا على إعادة فتح متاجر التجزئة التابعة لنا وسنواصل ذلك بشكل مستمر وآمن قدر المستطاع".