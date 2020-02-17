باكستان: تقدم كبير في محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

قال وزير التجارة الباكستاني أحمد نواز صخيرة إن بلاده حققت تقدما كبيرا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لباكستان.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وفدا من قطاع المنسوجات سيتوجه إلى تركيا في مارس/آذار المقبل قبيل استئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة.

وأكد صخيرة أن كلا البلدين متفقان على أهمية التغلب على مسألة التنافسية بينهما في قطاع المنسوجات من خلال إيجاد سبل لـلتعاون.

كما لفت إلى أن البلدين اتفقا على إجراء دراسة مشتركة بشأن إمكانية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بينهما.

وأوضح في هذا السياق "أبدت القيادتان إرادة سياسية قوية لزيادة مستوى التجارة الحالية بين بلديهما".

وفي وقت سابق الجمعة، قال عبد الرزاق داوود، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون التجارية، إن بلاده وتركيا ستبدآن، في أبريل/نيسان المقبل، التفاوض لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش منتدى الأعمال التركي الباكستاني المنعقد في إسلام آباد.

وفي اليوم نفسه، وقعت تركيا وباكستان مذكرات تفاهم بهدف تعزيز التجارة الثنائية والمشاركة الاقتصادية والعلاقات الثقافية والتواصلية بين أنقرة وإسلام أباد.

وقال الرئيس أردوغان، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الباكستاني، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 804 ملايين دولار لا يتناسب مع حجم البلدين ومستوى العلاقات السياسية بينهما.

وشدد على ضرورة رفع سقف التبادل التجاري في المرحلة الأولى إلى مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار.