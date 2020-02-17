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اقتصاد|مصر

الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه.. ومصريون يتساءلون: لماذا لم تنخفض الأسعار؟

مصريون مستاءون من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه
مصريون مستاءون من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه
17/2/2020

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ثبات الأسعار، لا سيّما وأن سعر الدولار في انخفاض مستمر منذ بداية العام الجاري، ويتوقع الخبراء مزيدًا من انخفاضه.

وعبّر رواد موقع تويتر عن استيائهم من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه، وتساءل آخرون عمّا إذا كانت الأسعار سترتفع بارتفاع الدولار من جديد.

يذكر أن سعر الدولار وصل لأقل معدلاته بقيمة 15.60 جنيه للشراء، وسعر 15.70 للبيع، حسب البنك المركزي، منذ تحرير سعر الصرف وسط ثبات أسعار  البضائع والمحروقات.

وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار إلى تدفقه في المحافظ المالية المصرية، خاصة أذون وسندات الخزانة.

ووفق موقع البنك المركزي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو ثلاثة قروش في المتوسط خلال تعاملات اليوم الإثنين.

 

https://twitter.com/AmrFahmy2017/status/1228685504146747393?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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