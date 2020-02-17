الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه.. ومصريون يتساءلون: لماذا لم تنخفض الأسعار؟

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ثبات الأسعار، لا سيّما وأن سعر الدولار في انخفاض مستمر منذ بداية العام الجاري، ويتوقع الخبراء مزيدًا من انخفاضه.

وعبّر رواد موقع تويتر عن استيائهم من ثبات أسعار السلع المستوردة مقارنة بالارتفاع الفوري لها لحظة تعويم الجنيه، وتساءل آخرون عمّا إذا كانت الأسعار سترتفع بارتفاع الدولار من جديد.

يذكر أن سعر الدولار وصل لأقل معدلاته بقيمة 15.60 جنيه للشراء، وسعر 15.70 للبيع، حسب البنك المركزي، منذ تحرير سعر الصرف وسط ثبات أسعار البضائع والمحروقات.

وأرجع الخبراء تراجع سعر الدولار إلى تدفقه في المحافظ المالية المصرية، خاصة أذون وسندات الخزانة.

ووفق موقع البنك المركزي، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو ثلاثة قروش في المتوسط خلال تعاملات اليوم الإثنين.

https://twitter.com/AmrFahmy2017/status/1228685504146747393?ref_src=twsrc%5Etfw

يعنى موضوع شاكوش شاغل الرأى العام المصرى بصورة ليس لها معنى فى حين موضوع الدولار اللى بينزل أمام الجنية ومع ذلك الأسعار يا بتزيد يا زى ماهية .. واضح إن احنا محتاجين شاكوش ع دماغنا يوضح لنا الموضوعات اللى تهمنا !!🙈🙉🙊 — Tarek Hassan (@tarekhassan39) February 16, 2020

السؤال: و إحنا حنكسب إيه بنزول الدولار؟! الأسعار حتنزل و الحياة حيبقى لونها بمبي؟! معظم الناس إللي أعرفهم بيخسروا. سواء العاملين في الخارج أو اللي شغالين في السياحة و تصدير الخدمات. https://t.co/NAEPLY99uI — shady F (@NoClue55) February 16, 2020