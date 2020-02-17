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اقتصاد|مصر

الاتحاد الأوربي يلاحق المنتجات الصينية المدعومة في مصر

17/2/2020

تسعى سلطات الجمارك الأوربية إلى بدء تسجيل الواردات من منتجات الألياف الزجاجية الصينية المصنعة في مصر، تمهيدًا لإمكانية فرض رسوم إغراق عليها.

وتأتي تلك الخطوة بعدما شكا مصنعو منتجات الألياف الزجاجية الأوربيون العام الماضي من أن شركة "جوشي" الصينية، والتي أسست مصنعًا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في عام 2012، وتوسعت سريعًا في عام 2016، تستخدم الدعم الحكومي لمنتجاتها من أجل إغراق الأسواق الأوربية.

ويقول الأوربيون إن الحكومة المصرية اتفقت مع بكين على توفير دعم لشركة جوشي، وإن البنوك الصينية تقدم قروضًا رخيصة للبنوك الحكومية المصرية لصالح الشركات الصينية في مصر.

وتؤكد سلطات الاتحاد الأوربي أن بإمكانها تصعيد الأمر إلى المحاكم الأوربية أو ربما منظمة التجارة العالمية، بل وإن لم تفعل، فإن الأمر سيشكل سابقة في فرض رسوم إغراق على المنتجات الصينية المدعومة والمصنعة خارج الصين.

المشروع الصيني

كانت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس قد افتتحت في أغسطس/آب 2018 خط الإنتاج الثالث والمنفذ باستثمارات صينية من قبل شركة "جوشى" بنحو 580 مليون دولار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 200 ألف طن سنويًا، وساهم المشروع في احتلال مصر المركز الثالث بقائمة الدول المنتجة.

ويعد المشروع الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر، كما يعد من أكبر مشاريع إنتاج الفايبر غلاس خارج الصين.

وتبلغ قيمة الإنتاج السنوية أكثر من 220 مليون دولار، منها عوائد تصديرية بنحو 200 مليون دولار.

المصدر : فايننشال تايمز
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