مع تدابير وقائية مشددة.. استئناف العمل في مصانع ومتاجر تويوتا وآبل بالصين

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأحد أنها ستستأنف جزئيا عملياتها في ثلاثة من مصانعها في الصين هذا الأسبوع.

وتهدف تويوتا من القرار إلى استعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص، ووضع أكبر اقتصاد في آسيا في حالة اضطراب.

وقال كينسوكي كو المتحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المصانع ستستأنف عملها في منطقتين غدا الإثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانجين في اليوم التالي. وأضاف أن العمل في مصنع تشنجدو سيستأنف الأسبوع القادم.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بتمديد إغلاق المصانع وسط نقص في الأجزاء حيث أعاقت الجهود المبذولة لمكافحة تفشي المرض من تدفق العمال.

وكانت شركة السيارات اليابانية "هوندا موتور" قد أعلنت أيضا في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين الإثنين.

آبل تفتح متاجرها

من جانبها أعادت شركة أبل فتح متاجرها الخمسة للبيع بالتجزئة في بكين أول أمس الجمعة مع الحد من عدد العملاء المسموح بدخولهم إلى المتجر في وقت واحد، مما يؤدي إلى حشود أصغر من المعتاد.

كما خفضت المتاجر في بكين أوقات العمل من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ6 مساء، في حين أبقت متاجر آبل الأخرى في الصين مغلقة حتى إشعار آخر.

وتدير أبل أكثر من أربعين متجرا في الصين، والتي تمثل أقل من 10% من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.

وزودت أبل مؤخرا متاجر البيع بالتجزئة وموفري الخدمات المعتمدين وشركاء بدليل تنظيف يوصي بتنظيف منتجات أبل التجريبية مرتين على الأقل يوميا.