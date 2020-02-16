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اقتصاد

محكمة أمريكية: فترة تفتيش الحقائب في متاجر آبل مدفوعة الأجر

16/2/2020

أصدرت محكمة أمريكية حكما يلزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" باعتبار الوقت الذي يتم فيه تفتيش حقائب العاملين في متاجرها في نهاية فترة عملهم وقتا مدفوع الأجر.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ذلك حجة الشركة بأن العمال لا يحتاجون إلى إحضار حقائب أو محافظ إلى مكان العمل.

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه سيتم تطبيق هذا الحكم بأثر رجعي لصالح عمال متاجر أبل، لكن لم يتم الكشف عن القيمة المالية التي ستدفعها الشركة للعمال.

كان اثنان من الموظفين السابقين في متاجر أبل بمدينتي نيويورك ولوس أنجليس أقاما دعوى قضائية ضد الشركة في 2013، يشكوان فيها من أن العاملين يضطرون إلى الوقوف في طوابير لمدة تصل إلى 30 دقيقة قبل مغادرة المتجر في نهاية وردية العمل من أجل تفتيش حقائبهم ومحافظهم للتأكد من أنهم لا يحاولون تهريب أي سلعة من المتجر.  وبحسب الدعوى فإنه في حالة عدم التزام الموظفين بالتفتيش يتعرضون للعقاب وقد يصل إلى إنهاء عملهم.

ورفض القاضي الجزئي "ويليام ألسوب" هذه الدعوى عام 2015، إذ أصدر حكما لصالح الشركة وأيد موقفها بأن الموظفين غير مضطرين لحمل حقيبة أو محفظة أثناء الحضور إلى العمل، وبالتالي يمكنهم تجنب التفتيش.

ولجأ الموظفان إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا لاستئناف حكم القاضي الجزئي ليحصلوا على حكم لصالحها.

ومن المقرر إعلان قيمة التعويض اللازمة للعمال في وقت لاحق من العام الحالي. 

المصدر : الألمانية
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