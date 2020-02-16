رفع أسعار البنزين في السعودية مع مراجعتها شهريا

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عن رفع أسعار بنزين 91 و95 ابتداءً من اليوم الأحد.

وقالت أرامكو في بيان لها في وقت مبكر من صباح اليوم إن أسعار البنزين ستكون لبنزين 91 بقيمة 1.55 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بقيمة 2.11 ريال لكل لتر.

وأضافت الشركة أنه ابتداءً من الشهر الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

وتابعت أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكان بنزين 91 قد سجل سعر 1.5 ريال لكل لتر، فيما يباع بنزين 95 بسعر 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الرابع أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر / كانون الأول من عام 2019 .

كانت السعودية قد قررت منذ عام 2016 تحرير أسعار الوقود ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي والمعروفة بـ"رؤية السعودية 2030″، والتي من حوت تحرير أسعار الوقود مع بداية عام 2018 ضمن خطة تصحيح أسعار المشتقات النفطية المحليّة لتقليص النمو المضطرد في الاستهلاك المحلي.

يذكر أن الدولار الأمريكي يعادل 3.75 ريال سعودي .