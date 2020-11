بسبب "كورونا".. إلغاء مؤتمر الموبايل العالمي في برشلونة

قرر منظمو المؤتمر العالمي للهاتف المحمول إلغاءه بعد انسحاب عدد من الشركات التي كانت ضمن المشاركين بالمؤتمر بسبب فيروس كوفيد19 (كورونا).

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمؤتمر أن قرار الإلغاء جاء بناء على الأخذ في الاعتبار الأمن والسلامة في مدينة برشلونة الإسبانية في ظل القلق العالمي بشأن تفشي الفيروس والقلق من السفر، جعلت من المستحيل على منظمي الحدث تنظيمه.

وأضاف البيان:" تحترم جهات المدينة المضيفة هذا القرار وتتفهمه."

وأصاب فيروس كورونا المستجد حتى الآن أكثر من 60 ألف شخص منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي وتسبب في وفاة 1370 شخصا حتى الآن.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series.

Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G

— Xiaomi (@Xiaomi) February 13, 2020