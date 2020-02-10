ميزانية ترمب المرتقبة تعزز الجيش وتقلص شبكة الأمان الاجتماعي

ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ، أمس الأحد، أن الميزانية المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشمل نفقات بقيمة 4.8 تريليونات دولار على مدار العام المقبل.

يأتي هذا مع زيادة مطلوبة لوزارة الدفاع "البنتاغون" واستقطاعات كبيرة في برامج شبكة الأمان الاجتماعية والمحلية.

ونقلت بلومبيرغ عن مصدر مطلع على الوثيقة قبل صدورها الرسمي اليوم الإثنين، قوله، إن الميزانية تضمن 740.5 مليار دولار للجيش وخفضًا بنسبة 5 % في النفقات غير الدفاعية لتصل إلى 590 مليار دولار.

ووفقًا للمقترح، سيحقق إجمالي خفض عجز الموازنة بما قيمته 4.6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، توازنًا للميزانية بحلول عام 2035 .

ومن بين إجراءات خفض العجز، 135 مليار دولار متحققة عبر خطة إصلاح مقترحة لتسعير الدواء و292 مليار دولار من استقطاعات من برامج الأمريكيين الفقراء مثل كوبونات الغذاء والمساعدات الطبية للفقراء.

كما ينص مخطط الميزانية الذي يتم إصداره سنويا من جانب البيت الأبيض، على تمديد تخفيضات الضرائب للرئيس بعد انتهاء سريانها في عام 2025، وأن الاقتصاد سينمو بمعدل 3% في عام 2021، وهو معدل أعلى من معظم ما توقعه خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص.

وشمل مخطط الميزانية عددا من الأولويات السياسية للرئيس بما في ذلك مليارا دولار في شكل تمويل لعمليات بناء جداره الحدودي، وهو مبلغ أقل مما كان مطلوبا قبل عام.