بعد فوزه بأوسكار.. "طفيلي" يرفع أسهم الشركة المنتجة 29%

ارتفع سهم شركة بارونسون إنترتينمنت أند أرتس كورب الكورية الجنوبية للإنتاج السينمائي بنسبة 29% خلال تعاملات اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد إعلان فوز فيلمها "بارسايت" أو "طفيلي" بأربع جوائز أوسكار في الاحتفال الذي أقيم مساء أمس الأحد في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن هان سانغ وونغ المحلل الاقتصادي في شركة إيوجيني إنفستمنت أند سيكيوريتيز للوساطة المالية إنه في حين يمثل فوز الفيلم الكوري الجنوبي بأربع جوائز أوسكار أهمية كبيرة بالنسبة لتمدد ما تسمى "الموجة الكورية" في الدراما التلفزيونية والأغاني على مستوى العالم، فإنه على المستثمرين، أن يدركوا أن شركة بارونسون التي تبلغ قيمتها السوقية 142 مليون دولار فقط تجذب في المقام الأول صغار المستثمرين الذين يبحثون عن عائد قصير الأمد.

حصل فيلم طفيلي على جوائز أحسن فيلم، وأحسن فيلم أجنبي، وأحسن إخراج، وأحسن نص مكتوب للسينما.

ويتناول الفيلم، الذي أخرجه المخرج بونغ جون هو، قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية.

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