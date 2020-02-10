السعودية تقود معظم بورصات الخليج للهبوط

انخفضت معظم أسواق الأسهم الكبرى في منطقة الخليج، أمس الأحد، وتصدرت السوق السعودية هذه الخسائر بفعل انخفاض أسهم البنوك والبتروكيماويات.

جاء ذلك وسط تراجع أسعار النفط جراء مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا للأسبوع الخامس على التوالي مع ابتعاد المضاربين عن السوق بسبب ضعف أرقام الاستهلاك وتوقعات بأن فيروس كورونا الذي أودى بحياة 908 أشخاص، سيظل يضغط على الطلب.

البورصة السعودية

ونزل مؤشر البورصة السعودية 1.3% تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.7% وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.6 %.

وارتفع سهم شركة أرامكو العملاقة المملوكة للدولة عند الإغلاق 2% إلى 34.05 ريال بعد الخسائر التي مني بها في وقت سابق وهبط خلالها إلى 32.8 ريالا مقتربا من سعر الطرح البالغ 32 ريالا.

بورصة دبي

وفي دبي هبط المؤشر 0.6% مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.9% وسهم إعمار العقارية 0.8 %K وهبط سهم إعمار مولز 2.3 %.

وبعد انتهاء التداول أعلنت الشركة انخفاضا بنسبة 6% في أرباح الربع الأخير إلى 554 مليون درهم (150.83 مليون دولار).

بورصة قطر

وتراجع المؤشر القطري 0.5 % بفعل هبوط سهم المتحدة للتنمية 7.4% مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة.

ويوم الخميس سجلت الشركة أكبر هبوط خلال يوم منذ يناير/كانون الثاني 2016 بعد إعلانها عن تراجع حاد في أرباحها السنوية وخفض توزيعات 2019 إلى خمسة دراهم من ريال واحد للسهم قبل عام.

بورصة أبو ظبي

وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي 0.1% لارتفاع سهم البنك العربي المتحد 10.3% بعد أن قال إن مجلس إدارته سيجتمع يوم الأربعاء لبحث النتائج المالية.

البورصة المصرية

وفي مصر استقر المؤشر الرئيسي للأسهم مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1% وارتفاع ابن سينا للأدوية 2.9 %.