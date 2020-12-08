الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

قدمت الجزائر اقتراحا لتركيا أمس الإثنين لإنشاء تكتل شركات مختلطة لدخول أسواق دولية، وذلك بالتزامن مع بداية التحضيرات لإطلاق منطقة تبادل تجاري حرة إفريقية، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال بيان لوزارة التجارة الجزائرية أن الوزير كمال رزيق، ونائبه المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، قدما الاقتراح خلال لقاء بالسفيرة التركية لدى الجزائر، ماهينور أوزديمير غوكطاش.

وقالت وزارة التجارة الجزائرية: "ناقش الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يخص الجانب التجاري".

وقدم بكاي "مقترح تكتل للشركات المشتركة الجزائرية التركية من حيث ولوجها للعديد من الأسواق العالمية"، وفق البيان.

ولم يتطرق البيان الجزائري إلى موقف الجانب التركي من هذا المقترح، لكنه نقل عن السفيرة تأكيدها "استعداد بلادها لمواصلة الجهود وتوسيع التعاون في شتى المجالات".

كما دعت إلى "تنظيم لقاءات بين رجال أعمال البلدين، لبحث فرص شراكة جديدة بعد جائحة كورونا".

بينما قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن "كل الظروف مهيئة لرفع حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، خاصة بعد دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ شهر ينايركانون الثاني المقبل"، بحسب البيان ذاته.

وشدد على "ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري التركي".

ويتراوح حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا حاليا بين 3.5 و4.2 مليار دولار، وتنشط أكثر من 1200 مؤسسة تركية في الجزائر، منها 30 مؤسسة لها استثمارات مباشرة بمبلغ 3.5 مليار دولار وتُشغل أكثر من 10 آلاف شخص، وفق أرقام نشرتها السفارة التركية في وقت سابق.

وعلى الصعيد الإفريقي تعد الجزائر، بحسب السفارة، ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة.