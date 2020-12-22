تركيا تعلن عن اكتشاف منجم للذهب بقيمة 6 مليار دولار

أعلنت تركيا عن اكتشاف احتياطيات جديدة ومهمة من المعدن النفيس، الذهب، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار.

وقال فخر الدين بويراز، مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية ورئيس مجلس إدارة مجموعة"غوبراطاش"، إن كميات الذهب المستكشفة تمت في منجم للذهب يوجد بقضاء "سوغوت"بولاية "بيلاجيك" شمال غربي تركيا.

وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة تصل إلى 8.6 بالمئة، و ترتفع النسبة في بعض المناطق إلى ما بين 12-14 بالمئة.

وقال بويراز" إن عمليات التنقيب الأولية أثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم".

وأكد بويراز أنّ شركة "غوبراطاش للتعدين التركية"، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا" إن قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبرمن هذا بكثير".

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام المعدن الثمين في الرفع بعائدات الاقتصاد التركي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كوزا للذهب" فازت عام 2008 بمناقصة للتنقيب في المنجم، لكن أعمالها توقيف بسبب عجزها عن تأدية التزاماتها المالية، ليتدخل بعدها القضاء التركي في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويمنح أعمال التنقيب لشركة "غوربا طاش، التي اسست بدورها " شركة غوربا طاش للتعدين".