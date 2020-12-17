شركات الطيران العالمية تطور جواز سفر رقمي لمواجهة تداعيات كورونا

أعربت شركات الطيران العالمية عن أملها في أن تستعيد صناعة الطيران والسياسة عافيتها الاقتصادية من خلال تطوير تطبيق رقمي يكون بمثابة جواز سفر صحي يخزن نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد ومعلومات التطعيمات على الهواتف المحمولة الخاصة بالمسافرين.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الأربعاء، إنه سيتم تجربة جواز السفر الصحي في شركة "بريتش أيروايز" وغيرها من شركات الطيران العالمية خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستهدف هذا التطبيق الاستغناء عن قواعد الحجر الصحي الحالي التي تعتبر عقبة رئيسية أمام تعافي حركة السفر الدولي والسياحة، وسيتم تخزين البيانات الصحية للمسافرين على هواتفهم المحمولة فقط، وليس في أي سجل مركزي، حسب إدارة الاتحاد.

وقال "ألكسندر دو جونياك" المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مؤتمر صحفي "هدفنا أن يكون لدينا نظام فعال من حيث التكلفة وسهل الاستخدام وآمن للقيام بهذه الوظيفة المهمة".

وحث مسؤول الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على الاستعداد لتنفيذ عمليات النقل الجوي للقاح فيروس كورونا المستجد إلى مختلف أنحاء العالم من خلال توفير أساطيل طائرات مبردة وإلغاء القيود البيروقراطية وتسريع وتيرة الإجراءات الحدودية.

وطالب مسؤول الاتحاد بأن يكون العاملون في مجال الطيران من الفئات التي تستفيد من أولوية التطعيم ضد الفيروس والسماح لهم بنقل اللقاحات عبر الحدود.