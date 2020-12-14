نمو صادرات السيارات التركية إلى مصر بنسبة 90%

جاءت مصر في صدارة قائمة البلدان التي ارتفع حجم الصادرات التركية إليها من السيارات، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، تلتها الإمارات.

وبلغت قيمة صادرات تركيا من السـيارات إلى مصر 411.8 مليون دولار، وإلى الإمارات 21.8 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة صادرات ولاية بورصة التركية، من السيارات، 6 مليارات و79 مليوناً و645 ألف دولار، خلال 11 شهرا من العام الحالي.

وتتربع ولاية بورصة مركز صناعة السيارات في تركيا، على قائمة ولايات البلاد الأكثر تصديراً في قطاع السيارات، منذ 10 أعوام.

وبحسب بيانات رابطة "أولوداغ" لمصدّري صناعة السيارات، فإن صادرات ولاية بورصة في هذا القطاع، وصلت إلى 142 بلد ومنطقة مختلفة حول العالم، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وحلّت ولاية قوجة إيلي في المركز الثاني ضمن قائمة الولايات التركية الأكثر تصديراً للسيارات، وذلك بعائدات تصدير بلغت 5 مليارات و87 مليوناً و930 ألف دولار، تلتها اسطنبول بـ 4 مليارات و789 مليوناً و801 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة لسيارات ولاية بورصة، حلّت فرنسا في المركز الأول، بصادرات بلغت قيمتها مليار و168 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 925 مليون و493 ألف دولار، ثم إيطاليا بـ 768 مليون و874 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن قيمة صادرات تركيا من صادرات السيارات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين سجلت 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

كما تشير البيانات إلى عودة سوق صادرات السيارات التركية إلى الانتعاش في الربع الأخير من هذا العام، حيث بلغت قيمته خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مليارين و916 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك تهدف تركيا إلى تحقيق صادرات لعام 2020 بقيمة 165.9 مليار دولار، تحقق منها حتى اليوم صادرات بقيمة 147 مليار دولار.