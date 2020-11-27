الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

تراجع الذهب الجمعة ويتجه إلى تسجيل ثالثة خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يسود تفاؤل بشأن وصول لقاحات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.40 دولار للأوقية بانخفاض أسبوعي 3.2 في المئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1807 دولارات.

وتعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والذي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا "بالنسبة إلى الأسواق، لا أعتقد أن ذلك يغير تصور أنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع".

وأضاف رودا أن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخما في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.

وما حد من انخفاض الذهب، نزول الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاحات كوفيد-19 وآمال في انتقال أكثر سلاسة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في الولايات المتحدة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا في المئة إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3 في المئة إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2391.7 دولار.